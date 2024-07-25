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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пакш - АЕК
Пакш - АЕК: обзор матча 25 июля 2024
Пакш
25.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
АЕК
17'
Z. Haraszti
74'
Б. Этвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - АЕК
Желтая карточка
Á. Kinyik
90'
+2
Замена
D. Böde
️️️️
K. Papp
90'
Замена
B. Balogh
️️️️
Б. Вечеи
81'
75'
Замена
Б. Гама
️️️️
М. Димерс
75'
Замена
G. Ekpolo
️️️️
Ф. Санчес
74'
Желтая карточка
Z. Alomerović
ГОЛ! 2:0!
Б. Этвеш
Пас отдал
Б. Вечеи
74'
73'
Желтая карточка
В. Роберж
67'
Замена
М. Роден
️️️️
Г. Ледеш
66'
Замена
E. Cabrera
️️️️
Ф. Соль
57'
Замена
S.
️️️️
А. Гьюрчо
Желтая карточка
K. Papp
44'
42'
Желтая карточка
Г. Ледеш
Замена
️️️️
Я. Хан
41'
Желтая карточка
Б. Вечеи
24'
ГОЛ! 1:0!
Z. Haraszti
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
22
József Windecker
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
АЕК
33
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
АЕК
51
Андреас Параскевас
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
34
Danny
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
2-5-1-2
1
Саппанош
2
14
Осват
21
5
Вечеи
22
80
Сабо
26
23
Этвеш
9
Хан
10
3-1-2-1-3
33
28
Санчес
27
Роберж
14
Гарсия
7
Ледеш
6
Суарес
10
Димерс
11
Фараж
15
Миличевич
9
Соль
9
Гьюрчо
5
Вечеи
8
8
5
Вечеи
19
19
21
13
13
21
9
Гьюрчо
11
11
9
Гьюрчо
7
Ледеш
7
Роден
7
Роден
7
Ледеш
10
Димерс
16
Гама
16
Гама
10
Димерс
9
Соль
30
30
9
Соль
28
Санчес
22
22
28
Санчес
Остались в запасе
Пакш
АЕК
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
17
Bence Kocsis
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
51
Андреас Параскевас
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
17
Bence Kocsis
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Остались в запасе
51
Андреас Параскевас
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Пакш - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Fehérvári úti stadion, Paks
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