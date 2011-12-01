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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Маккаби Х
АЕК - Маккаби Х: обзор матча 01 декабря 2011
АЕК
01.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
2 : 1
Завершен
Маккаби Х
14'
Г. Гарсия-Гарсия
51'
Г. Пинтадо
75'
Ю. Булят
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Маккаби Х
Замена
М. Мрдакович
️️️️
Н. Присо
Замена
Л. Димеч
️️️️
Г. Гарсия-Гарсия
Замена
И. Скопелитис
️️️️
Г. Пинтадо
ГОЛ! 2:1!
Ю. Булят
Пас отдал
Д. Ямпольски
Желтая карточка
Д. Ямпольски
Замена
И. Веред
️️️️
Я. Катан
ГОЛ! 2:0!
Г. Пинтадо
Пас отдал
Д. Деметриу
Замена
Х. Азриел
️️️️
Г. Бокколи
Замена
Д. Ямпольски
️️️️
О. Дгани
+1
Желтая карточка
О. Дгани
ГОЛ! 1:0!
Г. Гарсия-Гарсия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Алешандре Негри
ВР
0
Грегор ван Дийк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
18
Мурильо
ПЗ
27
Гомес
ОП
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
7
Эдвин Линссен
ЦП
24
Джейсон Деметриу
ЦП
21
Нджонго Присо
ЦФ
18
Горка Пинтадо
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
4
Орель Дгани
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
5
Ицхак Коэн
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
14
Виям Амаша
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
АЕК
14
Марко Фортин
ВР
6
Люк Димеч
ЦЗ
11
Кириакос Павлу
ЦП
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
29
Несторас Митидис
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Маккаби Х
5
Сари Фалах
ВР
1
Нир Давидович
ВР
6
Сейду Яхайя
ОП
23
Хен Азриел
ЦП
26
Дела Ямпольски
ЦП
18
Али Осман
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
3-1-3-2
1
Негри
19
де Клер
4
Хофланд
18
Мурильо
27
Гомес
22
Гарсия-Гарсия
7
Линссен
24
Деметриу
18
Пинтадо
21
Присо
3-4-3
31
Шаранов
4
Дгани
30
Булят
17
Тавата
7
Бокколи
23
Голаса
21
Коэн
5
Коэн
13
Двалишвили
20
Катан
14
Амаша
22
Гарсия-Гарсия
6
Димеч
6
Димеч
22
Гарсия-Гарсия
18
Пинтадо
8
Скопелитис
8
Скопелитис
18
Пинтадо
21
Присо
9
Мрдакович
9
Мрдакович
21
Присо
7
Бокколи
23
Азриел
23
Азриел
7
Бокколи
4
Дгани
26
Ямпольски
26
Ямпольски
4
Дгани
20
Катан
10
Веред
10
Веред
20
Катан
Остались в запасе
АЕК
Маккаби Х
11
Кириакос Павлу
ЦП
14
Марко Фортин
ВР
29
Несторас Митидис
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
5
Сари Фалах
ВР
1
Нир Давидович
ВР
6
Сейду Яхайя
ОП
18
Али Осман
ЦП
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
11
Кириакос Павлу
ЦП
14
Марко Фортин
ВР
29
Несторас Митидис
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Остались в запасе
5
Сари Фалах
ВР
1
Нир Давидович
ВР
6
Сейду Яхайя
ОП
18
Али Осман
ЦП
Главный тренер
Иньяки Астис
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча АЕК - Маккаби Х
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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