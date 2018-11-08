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Расписание матчей
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Лудогорец - АЕК
Лудогорец - АЕК: обзор матча 08 ноября 2018
Лудогорец
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - АЕК
90'
+1
Желтая карточка
М. Гонсалес
52'
Желтая карточка
И. Силва
Желтая карточка
К. Моци
51'
51'
Желтая карточка
А. Янну
Желтая карточка
С. Дьяков
42'
Желтая карточка
Натанаэль
18'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
АЕК
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
19
Томас Янну
ЦЗ
8
Акоран Баррера
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
21
Жан Гбаяра
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Лудогорец
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
6
Давид Катала
ЦЗ
11
Хорхе Ларена
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Ренан
3
Недялков
27
Моци
25
Натанаэль
40
Сисиньо
15
Кампаньяро
18
Дьяков
84
Марселиньо
88
Вандерсон
9
Лукоки
13
Кешеру
3-3-1-3
25
Тоньо
3
Гонсалес
5
Мойсов
19
Янну
8
Баррера
15
Гарсия
21
Гбаяра
8
Эвел
2
Силва
9
Янну
10
Тричковски
Остались в запасе
Лудогорец
АЕК
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
25
Андреас Христодулу
ВР
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
6
Давид Катала
ЦЗ
11
Хорхе Ларена
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Остались в запасе
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
6
Давид Катала
ЦЗ
11
Хорхе Ларена
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Иньяки Астис
Статистика матча Лудогорец - АЕК
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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