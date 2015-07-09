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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Абердин - Шкендия
Абердин - Шкендия: обзор матча 09 июля 2015
Абердин
09.07.2015, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Шкендия
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Личные встречи
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Статистика матча Абердин - Шкендия
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0
0
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0
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
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