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Абердин - Рунавик
Абердин - Рунавик: обзор матча 27 августа 2020
Абердин
27.08.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
6 : 0
Завершен
Рунавик
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Статистика матча Абердин - Рунавик
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Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
Б68 Тофтир
0 : 3
31.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Рунавик
1 : 0
18.10.2026
Вестур
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Скала
1 : 2
11.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
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