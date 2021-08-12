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Абердин - Брейдаблик
Абердин - Брейдаблик: обзор матча 12 августа 2021
Абердин
12.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Брейдаблик
47'
Р. Хеджс
71'
Р. Хеджс
59'
Г. Эйолфссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Абердин - Брейдаблик
Замена
Т. Йенкс
️️️️
Р. Хеджс
88'
87'
Замена
F. Orri Margeirsson
️️️️
В. Карл Эйнарссон
Желтая карточка
Ф. Ожо
79'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Д. МакКензи
79'
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
К. Рамирес
78'
77'
Желтая карточка
В. Карл Эйнарссон
ГОЛ! 2:1!
Р. Хеджс
Пас отдал
К. Рамирес
71'
60'
Желтая карточка
Х. Гуннлаугссон
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эйолфссон
Пас отдал
В. Карл Эйнарссон
55'
Замена
К. Стейндорссон
️️️️
Д. Ерн Атласон
55'
Замена
A. Sigurdarson
️️️️
O. Sigurjonsson
49'
Желтая карточка
А. Вильхамссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеджс
Пас отдал
Ф. Ожо
47'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Галлахер
46'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
D. McGeouch
46'
21'
Желтая карточка
Г. Эйолфссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
21
Dylan McGeouch
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Брейдаблик
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
13
Гисли Эйолфссон
ЦФ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
24
Давид Ерн Атласон
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Абердин
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Брейдаблик
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
29
Arnar Númi Gíslason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
3-1-4-2
1
Льюис
31
Галлахер
4
Консидайн
3
МакКензи
2
МакКрори
21
19
Фергюсон
26
Хеджс
8
Браун
47
Рэмзи
21
Рамирес
5
21
Маргейрссон
8
Эйнарссон
1
24
Атласон
44
Муминович
21
14
Ожо
14
Ожо
21
3
МакКензи
17
Хайес
17
Хайес
3
МакКензи
26
Хеджс
21
Йенкс
21
Йенкс
26
Хеджс
31
Галлахер
11
Макленнан
11
Макленнан
31
Галлахер
21
Рамирес
9
9
21
Рамирес
24
Атласон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
24
Атласон
3
6
6
3
8
Эйнарссон
8
8
8
Эйнарссон
Остались в запасе
Абердин
Брейдаблик
38
Нилл МакГинн
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
29
Arnar Númi Gíslason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
38
Нилл МакГинн
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Остались в запасе
55
Tómas Bjarki Jónsson
ЦП
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
38
Tómas Orri Róbertsson
ЦФ
29
Arnar Númi Gíslason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Абердин - Брейдаблик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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