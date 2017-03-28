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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Бельгия
Россия - Бельгия: обзор матча 28 марта 2017
Россия
28.03.2017, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Бельгия
3'
В. Васин
74'
А. Миранчук
90+1'
А. Бухаров
17'
К. Миральяс (П)
42'
К. Бентеке
45'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Бельгия
ГОЛ! 3:3!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Самедов
90'
+1
90'
Замена
Д. Боята
️️️️
Т. Вермален
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дембеле
77'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Н. Шадли
77'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Бентеке
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Ерохин
75'
ГОЛ! 2:3!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Бухаров
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Оздоев
72'
66'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
К. Миральяс
66'
Замена
А. Витсель
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
А. Головин
️️️️
Д. Полоз
62'
Замена
А. Бухаров
️️️️
М. Канунников
46'
45'
ГОЛ! 1:3!
К. Бентеке
Пас отдал
К. Миральяс
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Бентеке
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Миральяс
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Дзагоев
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Васин
Пас отдал
Д. Комбаров
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
22
Насер Шадли
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ОП
4
Раджа Наингголан
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
11
Кевин Миральяс
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Россия
1
Гилерме
ВР
1
Александр Беленов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Акинфеев
6
Нойштедтер
5
Васин
13
Кудряшов
23
Комбаров
19
Самедов
11
Зобнин
9
Дзагоев
7
Полоз
21
Ерохин
20
Канунников
4-1-2-2-1
12
Миньоле
15
Фоке
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
19
Дембеле
4
Наингголан
8
Тилеманс
11
Миральяс
22
Шадли
20
Бентеке
9
Дзагоев
7
Оздоев
7
Оздоев
9
Дзагоев
21
Ерохин
8
Глушаков
8
Глушаков
21
Ерохин
Оздоев
11
Миранчук
11
Миранчук
Оздоев
7
Полоз
17
Головин
17
Головин
7
Полоз
20
Канунников
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Канунников
3
Вермален
4
Боята
4
Боята
3
Вермален
8
Тилеманс
6
Витсель
6
Витсель
8
Тилеманс
22
Шадли
11
Карраско
11
Карраско
22
Шадли
19
Дембеле
16
Азар
16
Азар
19
Дембеле
20
Бентеке
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Бентеке
11
Миральяс
14
Мертенс
14
Мертенс
11
Миральяс
Остались в запасе
Россия
Бельгия
1
Гилерме
ВР
1
Александр Беленов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
1
Александр Беленов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Матс Селс
ВР
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Россия - Бельгия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
1 канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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