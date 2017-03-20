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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 20 марта 2017
Сиэтл
20.03.2017, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
28'
К. Демпси (П)
57'
Ш. Райт-Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
К. Демпси
78'
62'
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
57'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Демпси
28'
27'
Желтая карточка
Л. Роблес
25'
Желтая карточка
Ф. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
Нью-Йорк Ред Буллз
13
Майк Грелла
ЦФ
1-1-2-2
24
Фрай
91
Фишер
6
Алонсо
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
2
Демпси
5-1
31
Роблес
27
Дэвис
98
Райт-Филлипс
16
Клестан
77
Ройер
8
Мартинс
15
Зиццо
Остались в запасе
Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Тайлер Миллер
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
Остались в запасе
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Сиэтл - Нью-Йорк Ред Буллз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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