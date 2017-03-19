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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 19 марта 2017
Даллас
19.03.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
71'
М. Уррути
77'
М. Уррути
10'
Л. Нгюйен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
84'
Замена
Т. Банбери
️️️️
К. Тирни
ГОЛ! 2:1!
М. Уррути
77'
76'
Замена
К. Роу
️️️️
Х. Агудело
73'
Желтая карточка
Х. Агудело
ГОЛ! 1:1!
М. Уррути
71'
Желтая карточка
М. Фигероа
54'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Нгюйен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
24
Ли Нгюйен
ЦП
17
Хуан Агудело
АП
12
Скотт Калдуэлл
ПП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
4-1-1
18
Сейтц
24
Хеджес
3
Фигероа
3
Акоста
25
Циммерман
11
Груэсо
37
Уррути
2-3-1-1
55
Кроппер
8
Тирни
88
Фаррелл
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
77
Факундес
17
Агудело
9
Камара
17
Агудело
22
Роу
22
Роу
17
Агудело
8
Тирни
10
Банбери
10
Банбери
8
Тирни
Остались в запасе
Даллас
Нью-Инглэнд Революшн
44
Джесс Гонсалес
ВР
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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Даллас
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