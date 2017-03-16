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Расписание матчей
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Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 16 марта 2017
Боруссия М
16.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Шальке-04
26'
А. Кристенсен
45+2'
М. Дауд
54'
Л. Горецка
68'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
Желтая карточка
О. Вендт
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ферманн
89'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
88'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
А. Хан
️️️️
Й. Дрмич
83'
79'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Н. Бенталеб
77'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Бенталеб
Желтая карточка
Я. Вестергор
59'
54'
ГОЛ! 2:1!
Л. Горецка
Желтая карточка
Т. Янчке
53'
ГОЛ! 2:0!
М. Дауд
Пас отдал
Раффаэл
45'
+2
45'
Замена
М. Майер
️️️️
Й. Гайс
Замена
Т. Штробль
️️️️
К. Крамер
45'
Желтая карточка
Раффаэл
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Кристенсен
Пас отдал
Й. Дрмич
26'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Ф. Джонсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
АП
30
Йоханнес Гайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
23
Вестергор
24
Янчке
23
Крамер
19
Джонсон
81
Дауд
7
Херрманн
11
Раффаэл
18
Дрмич
4-2-2-2
1
Ферманн
22
Настасич
6
Керер
5
Хеведес
23
Колашинац
30
Гайс
6
Бенталеб
20
Калиджиури
27
Горецка
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
18
Дрмич
28
Хан
28
Хан
18
Дрмич
19
Джонсон
7
Хофманн
7
Хофманн
19
Джонсон
23
Крамер
5
Штробль
5
Штробль
23
Крамер
20
Калиджиури
18
Шепф
18
Шепф
20
Калиджиури
6
Бенталеб
21
Стамбули
21
Стамбули
6
Бенталеб
30
Гайс
7
Майер
7
Майер
30
Гайс
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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