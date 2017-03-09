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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 09 марта 2017
Шальке-04
09.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Боруссия М
25'
Г. Бургшталлер
15'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
84'
Замена
М. Шульц
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Г. Бургшталлер
84'
79'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Раффаэл
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Шепф
72'
65'
Замена
А. Хан
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Б. Стамбули
55'
38'
Желтая карточка
Т. Янчке
ГОЛ! 1:1!
Г. Бургшталлер
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Желтая карточка
Й. Гайс
14'
3'
Желтая карточка
Т. Штробль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
6
Керер
5
Хеведес
22
Настасич
21
Стамбули
18
Шепф
30
Гайс
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-1-2-2-1
1
Зоммер
15
Колоджейчак
24
Янчке
23
Вестергор
17
Вендт
5
Штробль
81
Дауд
19
Джонсон
7
Хофманн
13
Штиндль
11
Раффаэл
21
Стамбули
6
Бенталеб
6
Бенталеб
21
Стамбули
18
Шепф
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
18
Шепф
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
11
Раффаэл
7
Херрманн
7
Херрманн
11
Раффаэл
19
Джонсон
28
Хан
28
Хан
19
Джонсон
7
Хофманн
10
Шульц
10
Шульц
7
Хофманн
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
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Шальке-04
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