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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 18 февраля 2017
Вулверхэмптон
18.02.2017, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Челси
65'
Педро
90'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Челси
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
86'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Э. Азар
Замена
К. Ронан
️️️️
Й. Бедварссон
84'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Д. Сэйвилл
84'
80'
Замена
Н. Канте
️️️️
Виллиан
73'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Педро
65'
ГОЛ! 0:1!
Педро
49'
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
А. Вайманн
33'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЛП
19
Джек Прайс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЛФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
11
Элдер Кошта
РФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Челси
82
Эдуарду
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-3
1
Икеме
15
Коди
23
Батт
30
Хаус
2
Доэрти
6
Сэйвилл
19
Прайс
16
Эдвардс
18
Вайманн
10
Бедварссон
11
Кошта
3-1-2-3-1
31
Бегович
4
Зума
15
Аке
26
Терри
15
Чалоба
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
6
Сэйвилл
29
Сайсс
29
Сайсс
6
Сэйвилл
10
Бедварссон
25
Ронан
25
Ронан
10
Бедварссон
9
Педро
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
9
Педро
10
Виллиан
91
Канте
91
Канте
10
Виллиан
10
Азар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Азар
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
1
Гарри Бургойн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
29
Роберт Кенеди
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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