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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Оренбург
Анжи - Оренбург: обзор матча 17 марта 2017
Анжи
17.03.2017, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
79'
А. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Оренбург
88'
Замена
А. Саная
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Хубулов
82'
81'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
А. Прудников
80'
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
Пас отдал
А. Гулиев
79'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
С. Эзатолахи
74'
72'
Замена
С. Драгун
️️️️
Р. Воробьев
Замена
А. Прудников
️️️️
Ш. Асильдаров
61'
49'
Желтая карточка
М. Сиваков
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
4-4-2
1
Юрченко
5
Мусалов
2
Жиров
97
Фибел
18
Паршивлюк
88
Хубулов
99
Гулиев
6
Эзатолахи
10
Кацаев
28
Будковский
9
Асильдаров
4-1-4-1
41
Кержаков
12
Малых
58
Ойеволе
3
Сиваков
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
84
Воробьев
40
Благо
10
Григорьев
57
Дуриш
6
Эзатолахи
3
Гасанов
3
Гасанов
6
Эзатолахи
88
Хубулов
8
Дудиев
8
Дудиев
88
Хубулов
9
Асильдаров
89
Прудников
89
Прудников
9
Асильдаров
84
Воробьев
21
Драгун
21
Драгун
84
Воробьев
2
Полуяхтов
32
Саная
32
Саная
2
Полуяхтов
14
Коронов
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
14
Коронов
Остались в запасе
Анжи
Оренбург
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Анжи - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Максим Гаврилин (Владимир)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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