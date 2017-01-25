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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Нанси
Монако - Нанси: обзор матча 25 января 2017
Монако
25.01.2017, среда, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Нанси
45'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Нанси
Замена
Б. Менди
️️️️
К. Мбаппе
88'
Желтая карточка
Т. Лемар
85'
82'
Желтая карточка
А. Робич
76'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Диарра
Замена
В. Жермен
️️️️
Р. Фалькао
76'
74'
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Кура
Замена
Фабиньо
️️️️
Б. Силва
68'
66'
Замена
А. Робич
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
Ж. Моутинью
62'
45'
Желтая карточка
В. Муратори
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
28
Жульен Кето
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
18
Диалло Гидилей
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
11
Карим Кулибали
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
24
Раджи
6
Туре
8
Бакайоко
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
2-4-3
16
Нди-Ассембе
4
Дианье
26
Муратори
14
Куффа
18
Гидилей
12
Диарра
28
Кето
22
Диа
9
Дале
23
Кура
10
Мбаппе
23
Менди
23
Менди
10
Мбаппе
20
Силва
6
Фабиньо
6
Фабиньо
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
98
Жермен
9
Фалькао
12
Диарра
27
Мауасса
27
Мауасса
12
Диарра
23
Кура
11
Кулибали
11
Кулибали
23
Кура
22
Диа
7
Робич
7
Робич
22
Диа
Остались в запасе
Монако
Нанси
16
Морган Де Санктис
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монако - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
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