Интер - Лацио

Ставил на Интер!
|18 тур
|21 декабря, среда
|22:45
|Интер
|3:0
|Лацио
|36 тур
|1 мая, воскресенье
|21:45
|Лацио
|2:0
|Интер
|17 тур
|20 декабря, воскресенье
|22:45
|Интер
|1:2
|Лацио
|35 тур
|10 мая, воскресенье
|21:45
|Лацио
|1:2
|Интер
|16 тур
|21 декабря, воскресенье
|22:45
|Интер
|2:2
|Лацио
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|22:45
|Лацио
|3:1
|Интер
|19 тур
|22 января, воскресенье
|23:45
|Интер
|2:1
|Лацио
|36 тур
|2 мая, воскресенье
|22:45
|Лацио
|0:2
|Интер
|17 тур
|20 декабря, воскресенье
|22:45
|Интер
|1:0
|Лацио
Ставил на Интер!