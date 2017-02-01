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Материалы

Интер - Лацио

31.01.2017, Вторник, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/4 финала Интер - Лацио
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
18 тур
21 декабря, среда 22:45 Интер 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:0 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:2 Интер
16 тур
21 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Интер 4:1 Лацио
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Интер 1:3 Лацио
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:45 Лацио 3:1 Интер
19 тур
22 января, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Интер 2:1 Лацио
15 тур
3 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Лацио
Суперкубок Италии 2009
Финал
8 августа, суббота 16:00 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:30 Интер 2:0 Лацио
15 тур
6 декабря, суббота 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 22:30 Лацио 1:1 Интер
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Интер 3:0 Лацио
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 31 января 2017, 23:13

    Ставил на Интер!

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