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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 19 января 2017
Рома
19.01.2017, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Сампдория
39'
Р. Наингголан
48'
Э. Джеко
61'
С. Эль-Шаарави
90'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Сампдория
ГОЛ! 4:0!
Р. Наингголан
90'
78'
Замена
Д. Павлович
️️️️
Додо
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Руй
78'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
67'
62'
Замена
П. Шик
️️️️
А. Будимир
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Э. Джеко
62'
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
61'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Алиссон
6
Мариу Руй
22
Рюдигер
17
Фасио
15
Жуан
5
Паредес
44
Наингголан
16
Де Росси
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
3-2-2-2
1
Пуджиони
16
Додо
26
Сильвестре
13
Реджини
17
Линетти
8
Чигарини
31
Джуричич
8
Фернандеш
17
Будимир
10
Муриэль
6
Мариу Руй
33
Эмерсон
33
Эмерсон
6
Мариу Руй
10
Джеко
10
Тотти
10
Тотти
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
16
Додо
20
Павлович
20
Павлович
16
Додо
17
Будимир
14
Шик
14
Шик
17
Будимир
Остались в запасе
Рома
Сампдория
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Сампдория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
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