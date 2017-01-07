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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 07 января 2017
Манчестер Юнайтед
07.01.2017, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Рединг
7'
У. Руни
15'
А. Марсьяль
75'
М. Рэшфорд
79'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Рединг
ГОЛ! 4:0!
М. Рэшфорд
79'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Х. Мата
78'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Кэррик
78'
77'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Я. Керморган
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
75'
Желтая карточка
Э. Янг
54'
45'
Замена
Д. Обита
️️️️
Т. Блэкетт
Замена
Ф. Джонс
️️️️
М. Рохо
19'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
15'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
19
Даниэль Уильямс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Манчестер Юнайтед
4
Фил Джонс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-2-3-1
44
Ромеро
15
Янг
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
16
Кэррик
25
Феллайни
9
Рэшфорд
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
3-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
6
Блэкетт
26
Мур
19
Уильямс
4
Келли
7
Беренс
8
ван ден Берг
29
Керморган
12
МакКлири
5
Рохо
4
Джонс
4
Джонс
5
Рохо
16
Кэррик
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
16
Кэррик
64
Мата
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
64
Мата
6
Блэкетт
21
Обита
21
Обита
6
Блэкетт
29
Керморган
9
Самуэль
9
Самуэль
29
Керморган
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рединг
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
8
Джон Свифт
ЦП
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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