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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Камерун
Буркина-Фасо - Камерун: обзор матча 14 января 2017
Буркина-Фасо
14.01.2017, суббота, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Камерун
75'
И. Дайо
35'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буркина-Фасо - Камерун
89'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Желтая карточка
Б. Диавара
86'
Замена
А. Бансе
️️️️
Д. Питройпа
86'
84'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
К. Бассогог
77'
Замена
Э. Салли
️️️️
К. Н'Жи
ГОЛ! 1:1!
И. Дайо
Пас отдал
Б. Коне
75'
Замена
Д. Зонго
️️️️
А. Траоре
74'
63'
Желтая карточка
Ж. Манджек
Замена
Б. Диавара
️️️️
Б. Траоре
61'
56'
Желтая карточка
Б. Муканджо
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Муканджо
15'
Желтая карточка
Э. Мабука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
5
Патрик Мало
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
20
Якуба Кулибали
ЦЗ
8
Абду Траоре
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
АП
18
Шарль Каборе
ПП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
15
Себастьен Сиани
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
17
Джонатан Зонго
ЛП
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
6
Буба
ЦП
9
Бану Диавара
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Камерун
16
Жюль Года
ВР
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Франк Бойя
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
4-3-2-1
16
Коффи
5
Мало
4
Коне
20
Кулибали
14
Дайо
8
Траоре
10
Траоре
18
Каборе
11
Питройпа
10
Траоре
7
Накулма
4-3-2-1
1
Ондоа
4
Тейку
5
Нгаду-Нгаджуй
2
Мабука
6
Ойонго
11
Бассогог
14
Манджек
15
Сиани
7
Н'Жи
8
Муканджо
9
Зуа
10
Траоре
9
Диавара
9
Диавара
10
Траоре
8
Траоре
17
Зонго
17
Зонго
8
Траоре
11
Питройпа
15
Бансе
15
Бансе
11
Питройпа
7
Н'Жи
11
Салли
11
Салли
7
Н'Жи
11
Бассогог
12
Экамби
12
Экамби
11
Бассогог
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Камерун
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Иссуф Паро
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
6
Буба
ЦП
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
16
Жюль Года
ВР
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Иссуф Паро
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
6
Буба
ЦП
21
Сирил Баяла
ЦФ
Остались в запасе
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
16
Жюль Года
ВР
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Буркина-Фасо - Камерун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
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