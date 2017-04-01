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Расписание матчей
Испания. Сегунда
УКАМ Мурсия - Кадис
УКАМ Мурсия - Кадис: обзор матча 01 апреля 2017
УКАМ Мурсия
01.04.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
45'
Э. Исрафилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол УКАМ Мурсия - Кадис
71'
Желтая карточка
Х. Санкаре
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Исрафилов
Начало матча
Статистика матча УКАМ Мурсия - Кадис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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