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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Уэска
Кордоба - Уэска: обзор матча 12 февраля 2017
Кордоба
12.02.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 25 тур
0 : 2
Завершен
Уэска
76'
А. Вадильо
87'
А. Вадильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Уэска
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Вадильо
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Вадильо
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Уэска
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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10 августа
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Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
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22 января
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