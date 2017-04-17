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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бертон Альбион
Бирмингем Сити - Бертон Альбион: обзор матча 17 апреля 2017
Бирмингем Сити
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Бертон Альбион
36'
Л. Дайер
52'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Бертон Альбион
90'
+1
Замена
Д. МакКрори
️️️️
Л. Дайер
86'
Замена
Д. Моузиньо
️️️️
Л. Варни
Желтая карточка
Ч. Адамс
66'
65'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Замена
Ж. Магома
️️️️
Э. Нсуе
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Экинс
Желтая карточка
Ш. Кейта
49'
Замена
К. Фрей
️️️️
К. Гарднер
45'
Замена
А. Легздиньш
️️️️
Т. Кушчак
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дайер
29'
Замена
С. Бювотер
️️️️
Д. МакЛафлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЛП
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Люк Мерфи
АП
2
Том Фланаган
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
2-1-5-1-1
29
Кушчак
5
Шоттон
17
Гроундс
5
Белик
33
Кейта
8
Гарднер
16
Дэвис
34
Адамс
10
Нсуе
8
Теше
10
Юткевич
3-4-1-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
2
Брэйфорд
6
Тернер
2
Фланаган
21
Кристенсен
36
Ирвин
22
Дайер
7
Мерфи
7
Экинс
42
Варни
29
Кушчак
1
Легздиньш
1
Легздиньш
29
Кушчак
10
Нсуе
19
Магома
19
Магома
10
Нсуе
8
Гарднер
11
Фрей
11
Фрей
8
Гарднер
33
МакЛафлин
13
Бювотер
13
Бювотер
33
МакЛафлин
42
Варни
4
Моузиньо
4
Моузиньо
42
Варни
22
Дайер
14
МакКрори
14
МакКрори
22
Дайер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бертон Альбион
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Мэтт Палмер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
4
Том Нэйлор
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Мэтт Палмер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Бирмингем Сити - Бертон Альбион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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