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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 11 февраля 2017
Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
60'
Л. Фримен
26'
И. Браун
37'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
М. Луонго
85'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
П. Вшолек
80'
79'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Р. ван Ла Парра
72'
Желтая карточка
И. Браун
ГОЛ! 1:2!
Л. Фримен
60'
Желтая карточка
Г. Холл
58'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Макки
54'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Бидуэлл
53'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уэллс
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Браун
20'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
15
Люк Фримен
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Смитис
24
Холл
5
Онуоха
24
Перч
21
Бидуэлл
18
Мэннинг
12
Макки
21
Луонго
22
Вшолек
14
Вашингтон
17
Смит
3-3-2-1
12
Уорд
15
Лев
44
Хефеле
26
Шиндлер
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
37
Браун
21
Уэллс
12
Макки
15
Фримен
15
Фримен
12
Макки
21
Бидуэлл
25
Луалуа
25
Луалуа
21
Бидуэлл
22
Вшолек
7
Нгбакото
7
Нгбакото
22
Вшолек
2
Смит
2
Смит
6
Хогг
8
Биллинг
8
Биллинг
6
Хогг
3
ван Ла Парра
11
Лолли
11
Лолли
3
ван Ла Парра
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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