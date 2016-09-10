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РПЛ 2026/2027
Оренбург - Анжи
Оренбург - Анжи: обзор матча 10 сентября 2016
Оренбург
10.09.2016, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Анжи
89'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
С. Георгиевский
Замена
П. Нехайчик
️️️️
И. Коронов
84'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Делькин
78'
77'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
А. Ойеволе
75'
65'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Л. Эбесилио
Желтая карточка
Благо
60'
58'
Желтая карточка
Г. Обертан
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Я. Бамба
26'
9'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
6
Якуба Бамба
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-1-4-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
20
Померко
14
Коронов
84
Воробьев
40
Благо
6
Бамба
90
Делькин
3-2-2-3
31
Беленов
6
Менса
4
Лазич
3
Гасанов
4
Ямбере
5
Мусалов
32
Обертан
6
Эбесилио
13
Георгиевский
91
Яковлев
7
Бериша
6
Бамба
22
Ефремов
22
Ефремов
6
Бамба
14
Коронов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
14
Коронов
90
Делькин
32
Саная
32
Саная
90
Делькин
13
Георгиевский
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
13
Георгиевский
7
Бериша
16
Иличевич
16
Иличевич
7
Бериша
6
Эбесилио
28
Будковский
28
Будковский
6
Эбесилио
Остались в запасе
Оренбург
Анжи
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
18
Иван Маевский
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
18
Иван Маевский
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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