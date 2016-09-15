Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Шальке-04
Ницца - Шальке-04: обзор матча 15 сентября 2016
Ницца
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
75'
А. Рахман Баба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Шальке-04
Желтая карточка
М. Балотелли
90'
90'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Л. Горецка
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Дальберт
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Рахман Баба
Пас отдал
М. Майер
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
72'
Замена
М. Бодмер
️️️️
В. Косьелло
67'
58'
Замена
М. Майер
️️️️
Б. Стамбули
53'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Шепф
44'
Желтая карточка
Б. Стамбули
32'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
ПП
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Кардиналь
4
Данте
5
Сарр
44
Байссе
29
Дальберт
21
Перейра
26
Косьелло
14
Сери
25
Сиприен
14
Плеа
45
Балотелли
4-1-3-2
1
Ферманн
22
Настасич
27
Налдо
5
Хеведес
21
Баба
21
Стамбули
27
Горецка
6
Бенталеб
18
Шепф
13
Чупо-Мотинг
7
Эмболо
26
Косьелло
24
Бодмер
24
Бодмер
26
Косьелло
29
Дальберт
20
Бельханда
20
Бельханда
29
Дальберт
27
Горецка
23
Колашинац
23
Колашинац
27
Горецка
21
Стамбули
7
Майер
7
Майер
21
Стамбули
18
Шепф
22
Коноплянка
22
Коноплянка
18
Шепф
Остались в запасе
Ницца
Шальке-04
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ницца - Шальке-04
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Ницца
Шальке-04
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
11:22
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
11:18
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+