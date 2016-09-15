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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Сельта
Стандард - Сельта: обзор матча 15 сентября 2016
Стандард
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
3'
М. Доссеви
13'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Сельта
87'
Желтая карточка
Н. Радойя
86'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Росси
Замена
К. Фьоре
️️️️
У. Эчиеджиле
86'
85'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
Замена
О. Са
️️️️
И. Бельфодиль
82'
82'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
П. Систо
71'
Замена
Д. Васс
️️️️
Х. Наранхо
Желтая карточка
И. Бельфодиль
70'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Б. Раман
68'
57'
Желтая карточка
П. Эрнандес
56'
Желтая карточка
Х. Наранхо
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
Д. Костас
ГОЛ! 1:0!
М. Доссеви
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
24
Хосе Наранхо
ЛП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
2
Горо
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-4-1-3
1
Жилле
12
Эчиеджиле
24
Шольц
19
Фай
19
Лайфис
21
Эно
16
Требель
14
Доссеви
8
Жуниор
9
Руис
19
Бельфодиль
14
Раман
3-2-3-1
1
Альварес
22
Радойя
21
Гомес
4
Костас
18
Лемос
17
Кастро
77
Систо
19
Эрнандес
24
Наранхо
25
Росси
12
Эчиеджиле
24
Фьоре
24
Фьоре
12
Эчиеджиле
14
Раман
7
Мбенза
7
Мбенза
14
Раман
19
Бельфодиль
70
Са
70
Са
19
Бельфодиль
77
Систо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
77
Систо
24
Наранхо
10
Васс
10
Васс
24
Наранхо
25
Росси
10
Аспас
10
Аспас
25
Росси
Остались в запасе
Стандард
Сельта
75
Ибрахима Сиссе
ОП
28
Гийом Хуберт
ВР
2
Горо
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
28
Гийом Хуберт
ВР
2
Горо
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Стандард - Сельта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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