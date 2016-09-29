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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Янг Бойз
Астана - Янг Бойз: обзор матча 29 сентября 2016
Астана
29.09.2016, четверг, 18:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Янг Бойз
90'
+2
Замена
М. Эбишер
️️️️
Ю. Кубо
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Ж. Кабананга
85'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
С. Мужиков
84'
82'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Сулеймани
81'
Замена
К. Дуа
️️️️
М. Фрай
Замена
Т. Нусербаев
️️️️
Д. Деспотович
75'
73'
Желтая карточка
С. Суттер
30'
Желтая карточка
К. Нуху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
21
Джордже Деспотович
АП
88
Рохер Каньяс
ПП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Денис Закария
ОП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Юя Кубо
ЛФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
22
Йорик Раве
РФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Астана
35
Александр Мокин
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
3-2-3-1-1
1
Ерич
2
Малый
15
Бейсебеков
5
Аничич
77
Шомко
24
Шитов
88
Максимович
7
Мужиков
88
Каньяс
21
Деспотович
30
Кабананга
3-1-3-3
38
Мвого
5
фон Берген
4
Нуху
26
Лецяск
6
Закария
6
Бертоне
23
Суттер
10
Сулеймани
22
Раве
9
Фрай
14
Кубо
21
Деспотович
17
Нусербаев
17
Нусербаев
21
Деспотович
30
Кабананга
8
Тагыберген
8
Тагыберген
30
Кабананга
7
Мужиков
13
Нургалиев
13
Нургалиев
7
Мужиков
9
Фрай
9
Дуа
9
Дуа
9
Фрай
14
Кубо
20
Эбишер
20
Эбишер
14
Кубо
10
Сулеймани
13
Шик
13
Шик
10
Сулеймани
Остались в запасе
Астана
Янг Бойз
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
35
Александр Мокин
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
35
Александр Мокин
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Астана - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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