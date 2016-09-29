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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Заря
Манчестер Юнайтед - Заря: обзор матча 29 сентября 2016
Манчестер Юнайтед
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Заря
69'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Заря
90'
Желтая карточка
Н. Каменюка
80'
Замена
А. Гордиенко
️️️️
И. Чайковский
76'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
Замена
Э. Янг
️️️️
Х. Мата
74'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Т. Фосу-Менса
74'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Руни
69'
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Лингард
67'
Желтая карточка
Э. Байи
63'
60'
Замена
Паулиньо
️️️️
В. Кулач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-2-3-1
44
Ромеро
5
Рохо
6
Смоллинг
3
Байи
27
Фосу-Менса
11
Посо
8
Погба
25
Феллайни
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
16
Шевченко
20
Караваев
3
Сиваков
23
Соболь
13
Форстер
4
Чайковский
24
Гречишкин
6
Каменюка
22
Любенович
7
Петряк
10
Кулач
64
Мата
15
Янг
15
Янг
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
32
Руни
77
Лингард
27
Фосу-Менса
9
Марсьяль
9
Марсьяль
27
Фосу-Менса
4
Чайковский
45
Гордиенко
45
Гордиенко
4
Чайковский
10
Кулач
11
Паулиньо
11
Паулиньо
10
Кулач
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Заря
26
Сэм Джонстон
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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