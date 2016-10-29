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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Османлыспор
Газиантепспор - Османлыспор: обзор матча 29 октября 2016
Газиантепспор
29.10.2016, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Османлыспор
75'
А. Врсаевич (АГ)
10'
А. Умар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантепспор - Османлыспор
87'
Желтая карточка
А. Демир
86'
Желтая карточка
А. Врсаевич
77'
Вторая желтая
М. Чагыран
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Врсаевич
75'
73'
Замена
А. Махер
️️️️
Т. Пинту
56'
Замена
Э. Килиджаслан
️️️️
А. Регаттен
Желтая карточка
Э. Сюме
52'
50'
Желтая карточка
М. Чагыран
46'
Замена
Р. Русеску
️️️️
П. Вебо
Замена
А. Путило
️️️️
М. Илдиз
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Умар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантепспор
3
Эльяза Сюме
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
5
Абдулкадир Каяли
ЦП
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мутлу Топджу
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Газиантепспор
77
Муса Низам
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Османлыспор
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
3-2-1
3
Сюме
26
Ярдымджи
27
Райторал
5
Каяли
20
Илдиз
9
Гилас
4-4-2
25
Арикан
5
Демир
8
Пинту
8
Врсаевич
61
Джурукшу
17
Регаттен
6
Гювен
6
Чагыран
5
Ндиайе
30
Умар
9
Вебо
20
Илдиз
14
Путило
14
Путило
20
Илдиз
17
Регаттен
11
Килиджаслан
11
Килиджаслан
17
Регаттен
8
Пинту
6
Махер
6
Махер
8
Пинту
9
Вебо
24
Русеску
24
Русеску
9
Вебо
Остались в запасе
Газиантепспор
Османлыспор
77
Муса Низам
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мутлу Топджу
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Мутлу Топджу
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Газиантепспор - Османлыспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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Газиантепспор
Османлыспор
Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
2018.01.19 09:54
Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»
2017.09.05 11:05
2
Тульский «Арсенал» подписал замбийского форварда Кангву
2017.08.27 01:39
3
«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом
2017.08.21 15:27
14
Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»
2017.08.18 17:14
1
Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
2018.01.19 09:54
Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»
2017.09.05 11:05
2
Тульский «Арсенал» подписал замбийского форварда Кангву
2017.08.27 01:39
3
«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом
2017.08.21 15:27
14
Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»
2017.08.18 17:14
1
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
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