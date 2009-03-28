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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Чита
СКА-Хабаровск - Чита: обзор матча 28 марта 2009
СКА-Хабаровск
28.03.2009, суббота, 10:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 0
Завершен
Чита
12'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Чита
Замена
К. Суховерхов
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
С. Щеглов
Замена
А. Панферов
️️️️
А. Мурнин
Замена
В. Селецкий
️️️️
М. Крейсман
Замена
А. Нечаев
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
А. Агрофенин
Желтая карточка
С. Хабаров
Замена
М. Ванев
️️️️
Р. Гаврюш
Замена
В. Аксютенко
️️️️
Е. Алхимов
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Желтая карточка
Г. Богю
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
Пас отдал
Н. Сафрониди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
9
Роман Гаврюш
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
0
Георге Богю
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Александр Нечаев
ЦП
0
Андрей Панферов
ЦП
20
Константин Суховерхов
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Чита
7
Михаил Ванев
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
3-2-1-2
1
Кабанов
14
Епифанов
3
Олеников
5
Нестеренко
71
Багаев
15
Коновалов
27
Мурнин
8
Кармазиненко
11
Алхимов
2-5-1-1
32
Бодялов
30
Агрофенин
2
Лесков
20
Хабаров
0
Крейсман
10
Булатенко
9
Нагибин
8
Щеглов
9
Гаврюш
0
Богю
70
Сафрониди
18
Нечаев
18
Нечаев
70
Сафрониди
8
Кармазиненко
20
Суховерхов
20
Суховерхов
8
Кармазиненко
27
Мурнин
0
Панферов
0
Панферов
27
Мурнин
11
Алхимов
20
Аксютенко
20
Аксютенко
11
Алхимов
9
Гаврюш
7
Ванев
7
Ванев
9
Гаврюш
0
Крейсман
14
Селецкий
14
Селецкий
0
Крейсман
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Чита
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Чита
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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