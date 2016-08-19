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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Чайка - ФК Сочи-2013
Чайка - ФК Сочи-2013: обзор матча 19 августа 2016
Чайка
19.08.2016, пятница, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур
2 : 2
Завершен
ФК Сочи-2013
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чайка - ФК Сочи-2013
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
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Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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Чайка
ФК Сочи-2013
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15 июля
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Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
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«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
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Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в Москве
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Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи
2017.06.22 14:29
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