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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 17 октября 2009
Кубань (мол)
17.10.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 3
Завершен
Зенит (мол)
65'
С. Матяш
72'
В. Сушкин
90'
Е. Башкиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
ГОЛ! 0:3!
Е. Башкиров
Замена
В. Дубров
️️️️
Е. Курдус
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
П. Игнатович
Замена
П. Комолов
️️️️
С. Костин
ГОЛ! 0:2!
В. Сушкин
Желтая карточка
П. Миненко
Замена
А. Арефьев
️️️️
А. Кабанов
ГОЛ! 0:1!
С. Матяш
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Аванесян
Замена
В. Шахов
️️️️
А. Хохлов
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
А. Сквернюк
Замена
А. Орнат
️️️️
Е. Стариков
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
А. Аванесян
Желтая карточка
И. Квеквескири
Красная карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
70
Алексей Чуев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Артем Долженко
ЦП
0
Александр Аванесян
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
0
Владислав Дубров
ЦП
44
Андрей Арефьев
ЦФ
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-1-4-1
70
Чуев
5
Хохлов
6
Миненко
50
Лагиевка
14
Хагуш
33
Квеквескири
37
Долженко
73
Курдус
23
Сквернюк
0
Аванесян
42
Кабанов
4-1-3-2
12
Заболотный
0
Гребнев
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
3
Костин
44
Башкиров
77
Петров
23
Соснин
29
Игнатович
87
Стариков
10
Матяш
23
Сквернюк
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
23
Сквернюк
73
Курдус
0
Дубров
0
Дубров
73
Курдус
42
Кабанов
44
Арефьев
44
Арефьев
42
Кабанов
0
Аванесян
15
Мустафаев
15
Мустафаев
0
Аванесян
5
Хохлов
29
Шахов
29
Шахов
5
Хохлов
87
Стариков
79
Орнат
79
Орнат
87
Стариков
29
Игнатович
13
Гиголаев
13
Гиголаев
29
Игнатович
3
Костин
20
Комолов
20
Комолов
3
Костин
77
Петров
10
Сушкин
10
Сушкин
77
Петров
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
90
Владимир Мухин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Остались в запасе
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
90
Владимир Мухин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
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