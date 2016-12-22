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Судьи
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо)
Материалы

Интер - Лацио

21.12.2016, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 18 тур Интер - Лацио
Обзор матча
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:0 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:2 Интер
16 тур
21 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Интер 4:1 Лацио
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Интер 1:3 Лацио
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:45 Лацио 3:1 Интер
19 тур
22 января, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Интер 2:1 Лацио
15 тур
3 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Лацио
Суперкубок Италии 2009
Финал
8 августа, суббота 16:00 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:30 Интер 2:0 Лацио
15 тур
6 декабря, суббота 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 22:30 Лацио 1:1 Интер
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Интер 3:0 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +390

    fantom23 22 декабря 2016, 11:56

    ТБ зашло=)

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 21 декабря 2016, 20:23

    Вперед орлы.
    Интер не подведи,

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    Рейтинг: +10

    Anton26 21 декабря 2016, 12:02

    лацио+

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