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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ЦСКА (мол) - Кубань (мол): обзор матча 03 октября 2009
ЦСКА (мол)
03.10.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
4 : 3
Завершен
Кубань (мол)
19'
Д. Карвальо (П)
39'
А. Никитин
64'
А. Заболотный
90'
А. Заболотный
16'
И. Долматов (П)
51'
И. Квеквескири
87'
А. Сквернюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
А. Кудрявцев
+3
Желтая карточка
Д. Карвальо
+2
ГОЛ! 4:3!
А. Заболотный
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Сквернюк
Замена
Е. Шеренков
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
С. Поминов
Замена
И. Драгунов
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
Г. Болайи Осени
Замена
А. Карибов
️️️️
Е. Курдус
ГОЛ! 3:2!
А. Заболотный
Замена
Р. Слинько
️️️️
И. Долматов
ГОЛ! 2:2!
И. Квеквескири
Замена
С. Горелов
️️️️
А. Хохлов
Замена
В. Шахов
️️️️
А. Аванесян
Замена
А. Ушенин
️️️️
Э. Зураев
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 2:1!
А. Никитин
Желтая карточка
В. Дмитренко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Карвальо
19'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Долматов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
73
Евгений Курдус
ЦП
0
Александр Аванесян
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Кубань (мол)
70
Алексей Чуев
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4-2-1-3
25
Нигматуллин
4
Никитин
2
Максименко
20
Столяренко
3
Джалилов
13
Кудрявцев
20
Киселев
28
Карвальо
91
Заболотный
92
Кобзарь
0
Осени
4-1-4-1
22
Пузин
7
Зураев
55
Поминов
5
Дмитренко
5
Хохлов
33
Квеквескири
0
Аванесян
37
Долженко
23
Сквернюк
73
Курдус
25
Долматов
Васильев
0
Шеренков
0
Шеренков
Васильев
4
Никитин
14
Драгунов
14
Драгунов
4
Никитин
92
Кобзарь
17
Васильев
17
Васильев
92
Кобзарь
5
Хохлов
2
Горелов
2
Горелов
5
Хохлов
25
Долматов
92
Слинько
92
Слинько
25
Долматов
73
Курдус
22
Карибов
22
Карибов
73
Курдус
0
Аванесян
29
Шахов
29
Шахов
0
Аванесян
7
Зураев
34
Ушенин
34
Ушенин
7
Зураев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Кубань (мол)
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
22
Максим Потапов
ЦЗ
10
Максим Федоров
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
70
Алексей Чуев
ВР
Остались в запасе
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
22
Максим Потапов
ЦЗ
10
Максим Федоров
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Остались в запасе
70
Алексей Чуев
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСКА им. Г. Федотова (снесен)
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