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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бейтар - Сент-Этьен
Бейтар - Сент-Этьен: обзор матча 17 августа 2016
Бейтар
17.08.2016, среда, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
15'
Ф. Лемуан
30'
Ф. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бейтар - Сент-Этьен
63'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
45'
Замена
Ж. Мулен
️️️️
Ж. Мулен
30'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Погба
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лемуан
Начало матча
Статистика матча Бейтар - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 2
13.08.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
1 : 2
06.08.2026
Аустрия
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
3 : 1
14.08.2025
Рига
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
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