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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 04 марта 2017
Эйбар
04.03.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 4
Завершен
Реал
72'
Р. Пенья
14'
К. Бензема
25'
К. Бензема
29'
Х. Родригес
60'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
Замена
Т. Инуи
️️️️
П. Леон
87'
75'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 1:4!
Р. Пенья
Пас отдал
П. Леон
72'
71'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
66'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
Замена
К. Ривера
️️️️
А. Гонсалес
63'
62'
Желтая карточка
Начо
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Асенсио
Замена
А. Арбилья
️️️️
А. Луна
55'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
32'
29'
ГОЛ! 0:3!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Бензема
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Кике
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Родригес
7
Пенья
4
Рамис
15
дос Сантос
13
Луна
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
4-1-1-3-1
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
14
Модрич
17
Васкес
23
Родригес
10
Асенсио
9
Бензема
13
Луна
23
Арбилья
23
Арбилья
13
Луна
8
Гонсалес
17
Ривера
17
Ривера
8
Гонсалес
14
Леон
14
Инуи
14
Инуи
14
Леон
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Эйбар
Реал
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Эйбар - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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