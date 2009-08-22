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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Амкар (мол)
Кубань (мол) - Амкар (мол): обзор матча 22 августа 2009
Кубань (мол)
22.08.2009, суббота, 18:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
64'
А. Кабанов
49'
А. Багаев
74'
М. Афанасьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Амкар (мол)
+1
Желтая карточка
М. Шумайлов
Замена
В. Лохонов
️️️️
М. Афанасьев
Желтая карточка
Д. Лохонов
Замена
В. Закоптелов
️️️️
С. Морозов
Замена
И. Пухаев
️️️️
Д. Дзахов
ГОЛ! 1:2!
М. Афанасьев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
А. Епифанов
ГОЛ! 1:1!
А. Кабанов
ГОЛ! 0:1!
А. Багаев
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
В. Гаглоев
Замена
А. Багаев
️️️️
М. Макагонов
Замена
А. Кабанов
️️️️
И. Долматов
Замена
В. Шахов
️️️️
Е. Курдус
Замена
П. Миненко
️️️️
К. Лагиевка
Замена
Е. Пузин
️️️️
Б. Карюкин
Желтая карточка
Д. Дзахов
Замена
Р. Баратов
️️️️
Б. Мустафаев
Желтая карточка
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
0
Дмитрий Лохонов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
6
Павел Миненко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
0
Владислав Дубров
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
0
Владислав Лохонов
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
4-1-3-1
85
Карюкин
55
Поминов
50
Лагиевка
28
Байрыев
5
Дмитренко
33
Квеквескири
92
Слинько
22
Карибов
73
Курдус
25
Долматов
4-4-1-1
41
Шумайлов
2
Макагонов
0
Лохонов
14
Епифанов
2
Морозов
77
Афанасьев
27
Гаглоев
71
Дзахов
25
Соколов
6
Вильям
9
Субботин
25
Долматов
42
Кабанов
42
Кабанов
25
Долматов
15
Мустафаев
4
Баратов
4
Баратов
15
Мустафаев
50
Лагиевка
6
Миненко
6
Миненко
50
Лагиевка
85
Карюкин
22
Пузин
22
Пузин
85
Карюкин
73
Курдус
29
Шахов
29
Шахов
73
Курдус
2
Морозов
8
Закоптелов
8
Закоптелов
2
Морозов
77
Афанасьев
0
Лохонов
0
Лохонов
77
Афанасьев
2
Макагонов
5
Багаев
5
Багаев
2
Макагонов
71
Дзахов
15
Пухаев
15
Пухаев
71
Дзахов
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
27
Гаглоев
14
Епифанов
7
Тюкалов
7
Тюкалов
14
Епифанов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Амкар (мол)
0
Владислав Дубров
ЦП
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
1
Игорь Усминский
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
0
Владислав Дубров
ЦП
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кубань (мол) - Амкар (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Кубань (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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