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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Гранада
Леганес - Гранада: обзор матча 04 марта 2017
Леганес
04.03.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
83'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Гранада
Желтая карточка
Д. Сиовас
90'
Желтая карточка
Д. Рико
90'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Э. Моран
90'
86'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Д. Ломбан
ГОЛ! 1:0!
Д. Мачис
Пас отдал
Э. Моран
83'
Желтая карточка
Э. Моран
82'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Анхель Герреро
77'
72'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Перейра
64'
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
64'
59'
Замена
П. Коне
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
44'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
33
Панайотис Коне
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-3-1-2
1
Эррерин
15
Рико
21
Мантовани
22
Сиовас
5
Бустинса
39
Моран
8
Шимановски
21
Перес
18
Габриэл
25
Эль-Жар
10
Герреро
4-1-2-1-2
13
Очоа
23
Эрнандес
21
Рубен Везо
18
Ломбан
15
Ингасон
16
Сампер
16
Карсела-Гонсалес
22
Вакасо
8
Перейра
7
Куэнка
20
Рамос
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
39
Моран
44
Инсуа
44
Инсуа
39
Моран
10
Герреро
10
Лусиано
10
Лусиано
10
Герреро
16
Карсела-Гонсалес
33
Коне
33
Коне
16
Карсела-Гонсалес
8
Перейра
13
Бога
13
Бога
8
Перейра
18
Ломбан
9
Понсе
9
Понсе
18
Ломбан
Остались в запасе
Леганес
Гранада
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Нерео Чампанье
ВР
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Саму
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
13
Нерео Чампанье
ВР
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Саму
ЦП
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Леганес - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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