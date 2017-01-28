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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Сельта
Леганес - Сельта: обзор матча 28 января 2017
Леганес
28.01.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
32'
А. Лемос
66'
Д. Гуидетти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Сельта
90'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Сене
Желтая карточка
Габриэл
87'
79'
Замена
Х. Кастро
️️️️
А. Лемос
Замена
Саму
️️️️
А. Шимановски
73'
Замена
Д. Мачис
️️️️
У. Лопес
73'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Гуидетти
Замена
Лусиано
️️️️
Д. Тимор
53'
45'
+1
Желтая карточка
А. Фонтас
43'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Росси
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Лемос
Пас отдал
Х. Сене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Хосеп Сене
АП
22
Неманья Радойя
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эррерин
3
Марин
21
Мантовани
44
Инсуа
16
Диас
24
Тимор
8
Лопес
8
Шимановски
21
Перес
18
Габриэл
10
Герреро
3-2-3-1-1
1
Альварес
3
Фонтас
21
Гомес
21
Планас
22
Мальо
18
Лемос
22
Радойя
77
Систо
19
Эрнандес
10
Сене
25
Росси
8
Лопес
11
Мачис
11
Мачис
8
Лопес
8
Шимановски
14
Саму
14
Саму
8
Шимановски
24
Тимор
10
Лусиано
10
Лусиано
24
Тимор
18
Лемос
17
Кастро
17
Кастро
18
Лемос
10
Сене
19
Санчес
19
Санчес
10
Сене
25
Росси
11
Гуидетти
11
Гуидетти
25
Росси
Остались в запасе
Леганес
Сельта
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Леганес - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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