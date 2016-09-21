Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 21 сентября 2016
Барселона
21.09.2016, среда, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
41'
И. Ракитич
61'
А. Корреа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+2
86'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
Л. Суарес
84'
82'
Желтая карточка
Т. Парти
73'
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
67'
Желтая карточка
А. Гризманн
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Корреа
Пас отдал
Ф. Торрес
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
Замена
А. Туран
️️️️
Л. Месси
59'
Травма
Л. Месси
58'
54'
Желтая карточка
Коке
Замена
А. Гомеш
️️️️
С. Бускетс
51'
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
А. Иньеста
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
(К)
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Луис
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
5
Бускетс
20
Гомеш
20
Гомеш
5
Бускетс
10
Месси
66
Туран
66
Туран
10
Месси
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Атлетико
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+