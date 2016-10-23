Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Материалы

Краснодар (мол) - Амкар (мол)

23.10.2016, Воскресенье, 12:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 11 тур Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 17:00 Краснодар (мол) 1:2 Амкар (мол)
1 тур
20 июля, понедельник 11:00 Амкар (мол) 1:3 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Краснодар (мол) 0:1 Амкар (мол)
8 тур
22 сентября, понедельник 12:00 Амкар (мол) 3:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 13:00 Амкар (мол) 1:0 Краснодар (мол)
3 тур
28 июля, воскресенье 20:00 Краснодар (мол) 1:0 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
20 тур
7 марта, четверг 16:00 Краснодар (мол) 0:2 Амкар (мол)
6 тур
24 августа, пятница 11:30 Амкар (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 12 тур
1 мая, вторник 12:00 Амкар (мол) 1:1 Краснодар (мол)
Второй этап, 6 тур
23 марта, пятница 15:00 Краснодар (мол) 0:0 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 13:00 Амкар (мол) 4:1 Краснодар (мол)
4 тур
8 апреля, пятница 16:00 Краснодар (мол) 3:0 Амкар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
...
  • Читайте нас: 