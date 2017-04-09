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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Люцерн
Вадуц - Люцерн: обзор матча 09 апреля 2017
Вадуц
09.04.2017, воскресенье, 14:45
Швейцария. Суперлига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Люцерн
Желтая карточка
Ф. Мунтвилер
87'
86'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
21
Аксель Боргман
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Маркус Ноймайр
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Вадуц
11
Франц Бургмайер
ЦП
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
15
Марко Шнойвли
ЦФ
2-4-1
21
Боргман
3
Гопель
16
Костанцо
7
Кукурузович
27
Мунтвилер
4
Хаслер
7
Авдияй
2-1-2
1
Омлин
20
Кошта
7
Лустенбергер
71
Криэциу
77
Ноймайр
32
Хаас
Остались в запасе
Вадуц
Люцерн
11
Франц Бургмайер
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
1
Давид Цибунг
ВР
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
11
Франц Бургмайер
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Цибунг
ВР
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Вадуц - Люцерн
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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- : -
22.11.2026
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
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Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
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2 : 1
24.10.2026
Вадуц
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Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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- : -
22.11.2026
Люцерн
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Люцерн
2 : 3
07.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
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