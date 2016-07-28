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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шкендия - Млада Болеслав
Шкендия - Млада Болеслав: обзор матча 28 июля 2016
Шкендия
28.07.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шкендия - Млада Болеслав
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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