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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Динамо Тб
Динамо Загреб - Динамо Тб: обзор матча 26 июля 2016
Динамо Загреб
26.07.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Тб
42'
А. Чорич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Динамо Тб
Замена
А. Энрикес
️️️️
А. Чорич
74'
ГОЛ! 1:0!
А. Чорич
42'
Желтая карточка
Л. Сигали
37'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
П. Машаду
9'
Начало матча
Статистика матча Динамо Загреб - Динамо Тб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
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