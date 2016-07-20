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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Энергомаш
Авангард - Энергомаш: обзор матча 20 июля 2016
Авангард
20.07.2016, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
2 : 0
Завершен
Энергомаш
7'
Д. Синяев
90+1'
Д. Сойников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Энергомаш
ГОЛ! 2:0!
Д. Сойников
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Сергеев
Замена
В. Горчаков
️️️️
Д. Синяев
90'
86'
Замена
А. Семейкин
️️️️
Д. Белобаев
Желтая карточка
Н. Имуллин
82'
79'
Замена
М. Бурченко
️️️️
С. Тонких
77'
Желтая карточка
Д. Самойлов
Замена
И. Погребняк
️️️️
А. Тонких
70'
69'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Дегтев
69'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
О. Калугин
Желтая карточка
Р. Минаев
67'
Замена
Д. Сойников
️️️️
А. Газданов
60'
46'
Замена
А. Саплинов
️️️️
А. Агеев
Замена
Р. Минаев
️️️️
А. Вшивцев
46'
36'
Желтая карточка
Д. Белобаев
12'
Желтая карточка
А. Колесников
ГОЛ! 1:0!
Д. Синяев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Антон Тонких
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
2
Иван Погребняк
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
57
Денис Сойников
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Козырев
19
Форопонов
22
Войнов
5
Фурсин
5
Никитин
9
Имуллин
10
Тонких
6
Павлов
17
Газданов
17
Синяев
23
Вшивцев
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
21
Бутырин
2
Колесников
44
Самсонов
21
Белобаев
27
Калугин
26
Кудрин
7
Тонких
76
Агеев
22
Дегтев
88
Фасхутдинов
10
Тонких
2
Погребняк
2
Погребняк
10
Тонких
17
Газданов
57
Сойников
57
Сойников
17
Газданов
17
Синяев
7
Горчаков
7
Горчаков
17
Синяев
23
Вшивцев
77
Минаев
77
Минаев
23
Вшивцев
27
Калугин
15
Самойлов
15
Самойлов
27
Калугин
22
Дегтев
14
Сергеев
14
Сергеев
22
Дегтев
21
Белобаев
28
Семейкин
28
Семейкин
21
Белобаев
7
Тонких
8
Бурченко
8
Бурченко
7
Тонких
76
Агеев
55
Саплинов
55
Саплинов
76
Агеев
Остались в запасе
Авангард
Энергомаш
44
Александр Логунов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Авангард - Энергомаш
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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