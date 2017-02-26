Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 26 февраля 2017
Шахтер
26.02.2017, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
90'
Ф. Феррейра
27'
Д. Хлебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ворскла
Желтая карточка
Ф. Феррейра
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Феррейра
90'
85'
Желтая карточка
В. Одарюк
74'
Желтая карточка
Б. Шуст
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
46'
Желтая карточка
Бернард
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хлебас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Ворскла
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3-1-1-2
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
1-2-2-1-1
35
Шуст
17
Чеснаков
27
Кравченко
19
Ткачук
82
Ребенок
44
Пердута
8
Одарюк
77
Хлебас
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
23
Вадим Сапай
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
23
Вадим Сапай
ЦЗ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Шахтер - Ворскла
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Ворскла
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:39
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:39
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+