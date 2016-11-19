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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Черноморец
Олимпик - Черноморец: обзор матча 19 ноября 2016
Олимпик
19.11.2016, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
22'
И. Матяж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Черноморец
Желтая карточка
И. Матяж
87'
Замена
В. Хомутов
️️️️
А. Поступаленко
87'
82'
Желтая карточка
О. Данченко
63'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Д. Коркишко
Желтая карточка
К. Петров
56'
56'
Желтая карточка
Д. Хочолава
47'
Желтая карточка
Д. Коркишко
ГОЛ! 1:0!
И. Матяж
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
Черноморец
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Олимпик
1
Ярослав Котляров
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
Черноморец
32
Сергей Петько
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
18
Силвио
ЦФ
4-5
1
Махарадзе
24
Федорив
4
Гришко
3
Парцвания
90
Петров
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
90
Богданов
8
Доронин
20
Матяж
1-2-2-1
5
Хочолава
45
Калитвинцев
94
Данченко
11
Татарков
7
Коркишко
9
Хобленко
14
Поступаленко
45
Хомутов
45
Хомутов
14
Поступаленко
7
Коркишко
6
Ковалец
6
Ковалец
7
Коркишко
Остались в запасе
Олимпик
Черноморец
1
Ярослав Котляров
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
18
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Ярослав Котляров
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
Остались в запасе
32
Сергей Петько
ЦП
18
Силвио
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Олимпик - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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