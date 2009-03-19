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Расписание матчей
Шахтер - ЦСКА
Шахтер - ЦСКА: обзор матча 19 марта 2009
Шахтер
19.03.2009, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
ЦСКА
54'
Фернандиньо (П)
70'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - ЦСКА
+3
Желтая карточка
Д. Рыжов
Замена
Виллиан
️️️️
Фернандиньо
+3
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
В. Березуцкий
Замена
Д. Рыжов
️️️️
П. Мамаев
Замена
Илсиньо
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Замена
Д. Карвальо
️️️️
Д. Эркин
Замена
Е. Алдонин
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фернандиньо
Желтая карточка
И. Акинфеев
Желтая карточка
Н. Ищенко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
4-3-1-2
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
32
Ищенко
33
Срна
5
Фернандиньо
18
Левандовски
44
Дуляй
10
Жадсон
20
Гладкий
4
Адриано
3-3-3-1
35
Акинфеев
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
88
Эркин
5
Шемберас
42
Щенников
17
Красич
10
Мамаев
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
5
Фернандиньо
10
Жадсон
77
Илсиньо
77
Илсиньо
10
Жадсон
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
10
Мамаев
63
Рыжов
63
Рыжов
10
Мамаев
66
Дзагоев
20
Алдонин
20
Алдонин
66
Дзагоев
88
Эркин
28
Карвальо
28
Карвальо
88
Эркин
Остались в запасе
Шахтер
ЦСКА
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Шахтер - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Патрик Герритсен
Ханс тен Хоове (оба - Голландия)
Делегат:
Георг Пангль (Австрия)
Стадион:
Шахтер
Где смотреть матч:
"Спорт" 21:15 (в записи)
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