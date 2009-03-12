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Расписание матчей
ЦСКА - Шахтер
ЦСКА - Шахтер: обзор матча 12 марта 2009
ЦСКА
12.03.2009, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Шахтер
50'
В. Лав (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Шахтер
Замена
Л. Калоуда
️️️️
М. Красич
Замена
А. Гай
️️️️
Жадсон
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Замена
Д. Эркин
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
П. Мамаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Лав
Замена
П. Мамаев
️️️️
Э. Рахимич
Желтая карточка
В. Лав
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
Фернандиньо
18'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
25
Элвир Рахимич
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛП
44
Игор Дуляй
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
18
Жирков
66
Дзагоев
25
Рахимич
5
Шемберас
17
Красич
19
Вагнер Лав
4-4-1-1
30
Пятов
33
Срна
32
Ищенко
19
Чигринский
15
Рац
77
Илсиньо
44
Дуляй
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Жадсон
4
Адриано
18
Жирков
88
Эркин
88
Эркин
18
Жирков
17
Красич
10
Калоуда
10
Калоуда
17
Красич
25
Рахимич
10
Мамаев
10
Мамаев
25
Рахимич
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
10
Жадсон
19
Гай
19
Гай
10
Жадсон
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
Остались в запасе
ЦСКА
Шахтер
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча ЦСКА - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Ренато Фаверани
Андреа Стефани (оба - Италия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:20 (прямая)
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1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
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