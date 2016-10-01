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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Кортрейк
Локерен - Кортрейк: обзор матча 01 октября 2016
Локерен
01.10.2016, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
51'
Жажа
57'
М. Мирич
90'
С. Жиго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Кортрейк
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Жиго
88'
Желтая карточка
Б. Верстате
81'
Замена
С. Сарр
️️️️
А. Папацоглу
Замена
С. Болбат
️️️️
А. Патоси
79'
61'
Замена
А. Папацоглу
️️️️
А. Тотовицкий
57'
Замена
К. Д'Хаен
️️️️
К. Мерсье
ГОЛ! 2:0!
М. Мирич
57'
ГОЛ! 1:0!
Жажа
51'
Замена
С. Ингасон
️️️️
Ж. Карлос
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
10
Аянда Патоси
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
91
Марио Тичинович
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
Кортрейк
13
Михалис Сифакис
ВР
3
Фабьен Бойер
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
3-3-2
1
Барри
13
Галициос
30
Карлос
5
Марич
10
Патоси
14
Терки
7
Овермейре
70
Жажа
21
Мирич
2-4-1-1
1
Камински
2
Жиго
31
Жоаозиньо
10
Каж
4
Верстате
26
Роллан
30
Мерсье
5
Тотовицкий
9
Саади
10
Патоси
50
Болбат
50
Болбат
10
Патоси
30
Карлос
15
Ингасон
15
Ингасон
30
Карлос
Папацоглу
6
Сарр
6
Сарр
Папацоглу
30
Мерсье
30
Д'Хаен
30
Д'Хаен
30
Мерсье
5
Тотовицкий
9
Папацоглу
9
Папацоглу
5
Тотовицкий
Остались в запасе
Локерен
Кортрейк
13
Давино Верхульст
ВР
91
Марио Тичинович
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
3
Фабьен Бойер
ЦЗ
13
Михалис Сифакис
ВР
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
91
Марио Тичинович
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
Остались в запасе
3
Фабьен Бойер
ЦЗ
13
Михалис Сифакис
ВР
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Локерен - Кортрейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
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