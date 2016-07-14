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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Вадуц
Мидтьюлланд - Вадуц: обзор матча 14 июля 2016
Мидтьюлланд
14.07.2016, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Вадуц
20'
П. Систо
73'
П. Онуачу
82'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Вадуц
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
П. Систо
87'
ГОЛ! 3:0!
П. Систо
82'
ГОЛ! 2:0!
П. Онуачу
73'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Пушич
68'
Желтая карточка
М. Пушич
62'
Желтая карточка
Ф. Новак
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мидтьюлланд - Вадуц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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